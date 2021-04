विवेक ओबेरॉय ने बताया अस्पाल में भर्ती होने का सच, बोले- ये खबर गलत

टैलेंटेड तमिल कॉमेडियन विवेक के निधन की खबर सुनकर इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उनके फैन्स सदमे में हैं. ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर विवेक ओबेरॉय का नाम भी सामने आ रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बॉलीवुड एक्टर चेन्नई के सिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी कंडीशन थोड़ी नाजुक है. नाम एक जैसा होने के चलते यह सब हुआ. हालांकि, एक्टर ने सफाई देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया है.

विवेक ने किया ट्वीट

विवेक ओबेरॉय ने तमिल एक्टर विवेक को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो खबरें उनके स्वास्थ्य के लिए चल रही हैं वे सभी बेबुनियाद हैं. विवेक लिखते हैं, "चेन्नई में मेरे अस्पताल में भर्ती होने की खबरें गलत चल रही हैं. मैं यह साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं सेफ हूं और सुरक्षित हूं और परिवार के साथ मुंबई में हूं. तमिल एक्टर विवेक के निधन के बारे में सुनकर सदमे में हूं. उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं."

There has been a false news report about me being hospitalised in Chennai,I would like to clarify that I am safe & healthy with my family in Mumbai,but deeply saddened to hear abt the demise of @Actor_Vivek from the Tamil industry. I extend my deepest condolences to his family🙏