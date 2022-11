'द कश्मीर फाइल्स' के बाद 'The Vaccine War' लेकर आ रहे विवेक अग्निहोत्री, 11 भाषाओं में होगी रिलीज

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है. लंबे गैप के बाद ही सही, लेकिन इस बार भी वह एक नया और अनोखा प्रोजेक्ट लेकर फैन्स के सामने आए हैं. इस फिल्म का नाम 'द वैक्सीन वॉर' बताया जा रहा है. विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है.

विवेक ने शेयर किया पोस्टर

पोस्टर में देखा जा सकता है कि वैक्सीन की शीशी है, जिसपर 'द वैक्सीन वॉर' लिखा है. इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने बताया है कि यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित ही होगी. 11 भाषाओं में रिलीज होने वाली इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी, लेकिन इससे पहले उन्हें कास्ट को लेकर सोचना पड़ेगा. पोस्टर पर लिखा है, "एक ऐसी लड़ाई, जो आपने लड़ी, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है. और यही लड़ाई आपने जीती भी है."

ANNOUNCEMENT:



Presenting ‘THE VACCINE WAR’ - an incredible true story of a war that you didn’t know India fought. And won with its science, courage & great Indian values.



It will release on Independence Day, 2023. In 11 languages.



Please bless us.#TheVaccineWar pic.twitter.com/T4MGQwKBMg