विद्युत जामवाल के पोस्ट पर सिद्धार्थ शुक्ला ने निकाली गलती, एक्टर ने ऐसे किया रिएक्ट

विद्युत जामवाल की फिटनेस हर किसी को हैरान करता है. जहां रील लाइफ में एक्टर के एक्शन सीन्स देख रांगटे खड़े हो जाते हैं, रियल लाइफ में भी विद्युत अपने इस टैलेंट को दिखाते रहते हैं. हाल ही में विद्युत ने एक फोटो शेयर की जिसमें एक्टर Kalaripayattu करते अपनी फ्लेक्स‍िबल बॉडी दिखाते नजर आए. लेक‍िन उन्होंने इस फोटो के कैप्शन में कुछ ऐसा मेंशन किया जिसपर बिग बॉस 13 विनर और पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की नजर पड़ गई. सिद्धार्थ ने विद्युत की पोस्ट पर कमेंट किया.

विद्युत ने फोटो साझा कर लिखा- '#Kalaripayattu कहता है कि तुम Unstoppable (जिसे कोई रोक नहीं सकता) बनना चाहते हो तो फिर जब दिमाग कहता है रुको तब भी मत रुको'. उनके इस कैप्शन पर सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा- 'भाई #Kalaripayattu के लिए पूरा सम्मान, पर Unstoppable का मतलब ही नहीं रुकना है, चाहे वो आपका दिमाग कहे या फिर कोई और... '.

Bhai with all due respect to #Kalaripayattu but the word unstoppable itself means that you DoN’t Stop be it your mind or anyone else telling you .....😉😜😘