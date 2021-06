फिल्म के प्रमोशन के दौरान विद्या बालन ने पहनी फ्लोरल-प्रिंट की साड़ी, जानें कीमत

विद्या बालन ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी नई फिल्म शेरनी के प्रमोशन के दौरान खूबसूरत साड़ी कैरी की थी, जिसमें एक्ट्रेस पोज देती भी नजर आईं. उनकी यह तस्वीरें सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट पेज उनकी तस्वीरें सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट पेज 'Who Wore What When' पर देखी गई हैं. एक्ट्रेस का साड़ी में लुक सभी को बेहद पसंद आ रहा है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं. उनकी इस साड़ी की कीमत 30 हजार रुपये है.

विद्या ने कैरी की फ्लोरल-प्रिंट की साड़ी

इवेंट के दौरान, विद्या ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी कैरी की थी, जिसमें वे बेहद सिंपल और खूबसूरत लग रही हैं. ऑर्गेंजा साड़ी में गुलाबी बॉर्डर और टैसल्स के अलावा फ्लोरल प्रिंट्स भी नजर आए रहे हैं. उन्होंने साड़ी को जिग-जैग पैटर्न वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया है.

अपने ऑउटफिट के साथ विद्या ने नीता बूचरा की ज्वैलरी कैरी की हुई है. उन्होंने सिल्वर ईयररिंग्स और स्टेटमेंट नेकपीस के साथ अपने ट्रेडिशनल लुक को कम्पलीट किया है. विद्या के मेकअप की बात करें तो वो भी आउटफिट के हिसाब से काफी सिंपल और लाइट दिखाई दे रहा है, जिकी उनकी साड़ी पर काफी मैच कर रहा है.

सिंगिंग में भी माहिर हैं हिना खान, इंडियन आइडल के टॉप-30 में बना चुकी हैं जगह

जानें साड़ी की कीमत

अगर आपको भी विद्या कि ये साड़ी पसंद आई है. तो आप भी इसे अपनी वार्डरॉब में रख सकते हैं. उनकी इस साड़ी की सही कीमत 30,000 है. आपको बता दें एक्ट्रेस कि यह साड़ी Torani कि वेबसाइट पर उपलब्ध है विद्या कि यह साड़ी काफी आराम दायक और लाइट है और कोई भी इस साड़ी को बिना मेकअप के कैरी कर सकता है. विद्या की इन तस्वीरों पर उनके फैंस अपने लाइक्स और कमेंटस द्वारा बेहद प्यार दे रहे हैं, साथ में प्रतिक्रियां भी दे रहे हैं.

श्वेता तिवारी ने शेयर किया बेटी पलक तिवारी का BTS वीडियो, बोलीं- डीवा बनते नहीं, पैदा होते हैं

विद्या बालन की फिल्म शेरनी 18 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. वह अमित मसुरकर द्वारा निर्देशित फिल्म में एक वन अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं.