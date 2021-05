शाकाहारी सोनू सूद के नाम पर खुली है मटन शॉप, एक्टर ने यूं किया रिएक्ट

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह से जनता की मदद के लिए काम शुरू किया है लोग उनके दीवाने हो गए हैं. साल 2020 में प्रवासी मजदूरों को उनके ठिकानों तक सही सलामत पहुंचाने का जिम्मा जहां एक तरफ सोनू सूद ने उठाया था, वहीं दूसरी तरफ साल 2021 में वो जरूरतमंदों के इलाज में मदद करते नजर आ रहे हैं. सोनू किसी के लिए आज मसीहा बन चुके हैं तो किसी के लिए वे भगवान हैं. कोई उनके लिए मंदिर बना रहा है तो कोई एक्टर के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है. हाल ही में सोनू निगम की नजर ऐसी ही एक मटन शॉप पर पड़ी. सोनू ने इस पर फनी रिएक्शन भी दिया है.

वेजिटेरियन सोनू सूद के नाम पर नॉन-वेज शॉप

एक्टर सोनू सूद ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो साउथ के किसी न्यूज चैनल का है जहां पर एक शख्स ने मटन की दुकान सोनू सूद के नाम पर खोली है. शख्स ने दुकान के बाहर सोनू सूद का बैनर भी लगा रखा है. इसमें सोनू सूद की ब्लू शर्ट में बड़ी-सी फोटो लगी है. ये दुकान वाला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. मगर जब सोनू सूद के संज्ञान में ये बात आई तो उनसे भी रहा नहीं गया. उन्होंने भी इसपर रिएक्ट किया.

I am a vegetarian..

N mutton shop on my name?🙈

Can I help him open something vegetarian 😄 https://t.co/jYO40xAgRd