बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन 24 जनवरी को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बंध गए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं और लंबे वक्त से दोनों के सात फेरे लेने का इंतजार कर रहे फैन्स और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर वरुण-नताशा को शादी की शुभकामनाएं दीं. अब वरुण धवन ने अपने फैन्स और फॉलोअर्स को उनकी शुभकामनाओं का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने एक ट्वीट करके सभी का आभार व्यक्त किया है.

वरुण धवन ने ट्वीट किया, "बीते कुछ दिनों से मुझे और नताशा को हर किसी से बहुत सारा प्यार और सकारात्मकता मिली है इसलिए सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं." वरुण के इस ट्वीट को भी जमकर लाइक और शेयर किया जा रहा है. बता दें कि सेलेब्रिटीज की ओर से वरुण धवन को मिली शुभकामनाओं के क्रम में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान भी शामिल थीं. उन्होंने वरुण की इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें विश किया था.

The last few days me and natasha have received so much love and positivity from everyone so just wanted to thank everyone from the bottom of my heart 🙏