कंगना रनौत के लिए मुश्किल की घड़ी, जावेद अख्तर के मानहानी केस में होगी जांच

कंगना रनौत आए दिन किसी ना किसी विवाद में फंसती ही नजर आती हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने किसान आंदोलन का विरोध कर पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ से पंगा ले लिया था अब जावेद अख्तर मामले में भी मुंबई पुलिस कंगना पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. जावेद अख्तर द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे पर मुंबई पुलिस तहकीकात करेगी और 16 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करेगी. शनिवार को खुद जावेद अख्तर कोर्ट में मौजूद रहे जहां उन्होंने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया.

जावेद अख्तर ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच कंगना के खिलाफ मुकदमा दायर किया. जावेद अख्तर की तरफ से एडवोकेट निरंजन मुनदरगी शामिल थे. निरंजन ने बताया कि जावेद अख्तर कितने जाने-माने और प्रख्यात शख्सियत हैं और वे सामाजिक मुद्दों को हमेशा से उजागर करते रहे हैं. जावेद अख्तर ने ये मानहानि का मुकदमा कंगना के खिलाफ इसलिए दायर किया है क्योंकि कंगना रनौत ने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उनकी छवि को ठेस पहुंचाने वाली बातें कहीं थीं. कोर्ट में जावेद अख्तर की तरफ से कंगना द्वारा बोले गए उस पार्ट की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई जो वे जावेद के बारे में बोल रही थीं. रिकॉर्डिंग के साथ एडवोकेट निरंजन ने ये भी बताया कि किस तरह से कंगना के इस बयान ने दुनियाभर में जावेद अख्तर की छवि को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश की है.

I whole heartily agree with new bill that the French govt has brought against the religious superstitions , regressive traditions and hate mongering . Hope soon it will be the law .