Tokyo Olympics 2020, प्रियंका से लेकर करीना तक, स्टार्स ने इंडियन टीम को दीं बेस्ट विशेज

पूरे एक साल के इंतजार के बाद आखिर खेल का महाकुंभ कहा जाने वाला ओलंपिक शुरू हो चुका है. इस बार जापान के टोक्यो को ओलंपिक 2020 की मेजबानी दी गई है. देश और दुनियाभर में खेल की अलग-अलग विधाओं से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोरोना काल के बीच ओलंपिक 2020 का आयोजन धूम-धाम से किया जा रहा है. मगर कोरोना को लेकर सतर्कता भी बरती जा रही है. भारत में भी लोग ओलंपिक के शुरू होने से उत्साहित हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया से सेलेब्स भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं.

कई स्टार्स ने भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं

कई सारे स्टार्स ओलंपिक के शुरू होने के साथ ही अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं. एक्ट्रेस करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, विक्की कौशल, सलमान खान, अक्षय कुमार, ए आर रहमान और अदिति राव हैदरी जैसे स्टार्स ओलंपिक के शुरू होने से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इन स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए इंडियन एथलीट्स और प्लेयर्स को चीयर भी कर रहे हैं.

करीना ने सभी को किया विश

बता दें कि जापान स्थित जापान नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया. ओपनिंग डे सेरेमनी में रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन हुए और गेम के इस कंपिटीशन को लेकर जबरदस्क हाइप भी क्रिएट हो गई. करीना कपूर खान ने इंडियन प्लेयर्स का एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोग प्लेयर्स को चीयर करते नजर आ रहे थे और भारत माता की जै के नारे लगा रहे थे. करीना ने सभी को बेस्ट ऑफ लक कहा.

Wishing our Olympians all the very best 🇮🇳 #cheer4india #hindustaniway @ananya_birla pic.twitter.com/Z0jSbAEfYP