बर्थडे पर टाइगर श्रॉफ का फैन्स को तोहफा, इस दिन रिलीज होगी हीरोपंती 2

युवाओं के पसंदीदा बॉलावुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर को हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं. फैमिली, फ्रेंड्स और फैन्स सभी एक्टर को बर्थडे विश कर रहे हैं. टाइगर श्रॉफ ने भी जन्मदिन के दिन अपने फैन्स को निराश नहीं किया है. एक्टर की फिल्म हीरोपंती 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है. टाइगर ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैन्स को ही ये खास तोहफा दे दिया है. फैन्स साल 2020 से ही इस फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर फैन्स संग ये खुशखबरी शेयर की है. उन्होंने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें टाइगर श्रॉफ फॉर्मल ड्रेस में हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. दोनों हाथ में बंदूक लिए टाइगर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. तरण ने इसी के साथ कैप्शन में लिखा कि- टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है. ये फिल्म 3 दिसंबर, 2021 को रिलीज की जाएगी.

TIGER SHROFF: #HEROPANTI2 RELEASE DATE... On #TigerShroff's birthday today, Team #Heropanti2 announces the release date: 3 Dec 2021... Stars #TigerShroff... Directed by #AhmedKhan... Produced by #SajidNadiadwala. pic.twitter.com/YhbI7jVW2J