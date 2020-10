सिनेमाहॉल खुले पर 2 महीने तक नहीं कोई बड़ी रिलीज, पुरानी फिल्म देखने जाएंगे दर्शक?

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गुरुवार का दिन बड़ी राहत की सांस लाया. सात महीने बाद फिर देश में थिएटर खुलने जा रहे हैं. एक बार फिर दर्शक बड़े पर्दे पर फिल्मों का लुत्फ उठा पाएंगे. लेकिन थिएटर खुलने के बावजूद भी मेकर्स कोई भी बड़ी फिल्म कोरोना काल में रिलीज करना नहीं चाहते हैं. कोई भी इस समय थिएटर में अपनी फिल्म की रिलीज नहीं चाहता है.

सिनेमा हॉल तो खुल गए, दर्शक आएंगे?

कहने को तो अक्षय की सूर्यवंशी और रणवीर की 83 तैयार है, वरुण कपूर की कुली नंबर 1 भी पूरी होने के कगार पर है. लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी फिल्म दो महीने से पहले बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं की जाएगी. बताया जा रहा है कि मेकर्स को इस बात का डर सता रहा है कि इस समय फिल्म रिलीज करना नुकसान का सौदा हो सकता है. दरअसल अभी हर राज्य ने थिएटर खोलने की इजाजत नहीं दी है. ऐसे में किसी भी बड़ी फिल्म का रिलीज होना मेकर्स को जबरदस्त नुकसान दे सकता है. इसी वजह से अक्षय कुमार की सूर्ववंशी को अगले साल जनवरी और मार्च के बीच में रिलीज करने की तैयारी है. वहीं पर रणवीर सिंह की 83 को दो महीने बाद क्रिसमस पर रिलीज किया जा सकता है.

पुरानी फिल्में देखने के पैसे देंगे?

ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या थिएटर खुलने के बाद भी दर्शक सिनेमाघर में जाएंगे या फिर वे अभी भी घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म का लुत्फ उठाएंगे. अब इस समय थिएटर जाने का ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दे रहा है. वैसे तो कई फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है. इस लिस्ट में तानाजी, वॉर, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, थप्पड़ और केदारनाथ जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. बताया जा रहा है कि और भी कई फिल्मों को रिलीज किया जाएगा. लेकिन सवाल तो यही है कि कोई इंसान पुरानी फिल्मों को दोबारा देखने के लिए थिएटर का रुख क्यों करेगा? कोई क्यों दो साल पुरानी फिल्म के लिए पैसे खर्च करेगा? अब कहीं ना कही सिनेमा हॉल वाले इस पहलू को समझते हैं, लेकिन उनके मुताबिक अभी 2 हफ्तों तक पुरानी फिल्मों को ही रिलीज किया जाएगा. उनकी माने तो लोगों में ये भरोसा आना जरूरी है कि वे सुरक्षित माहौल में फिल्म देख रहे हैं. उनके मन में जब तक डर रहेगा, वे फिल्म देखने के लिए थिएटर नहीं आएंगे.

As cinemas ready to reopen their doors from this week onwards, the list of #Hindi films scheduled for re-release this week is OFFICIALLY announced...

⭐️ #Tanhaji

⭐️ #ShubhMangalZyadaSaavdhan

⭐️ #Malang

⭐️ #Kedarnath

⭐️ #Thappad

More films will be scheduled in coming days. pic.twitter.com/4Dm7xCjIlG