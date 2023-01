ऑस्कर्स 2023 में 'द कश्मीर फाइल्स' की एंट्री, अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगिरी में हुए शॉर्टलिस्ट

2022 की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. विवेक अग्निहोत्री के डायेरक्शन में बनी इस फिल्म को ऑस्कर्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. ये भारत से ऑस्कर्स में सलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है. मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर इस गुडन्यूज को शेयर किया है.

ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई द कश्मीर फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री ने मूवी द कश्मीर फाइल्स से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है. इतना ही नहीं द कश्मीर फाइल्स के एक्टर्स में शामिल पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर सभी बेस्ट एक्टर्स कैटिगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं. डायरेक्टर के मुताबिक, ये बस शुरूआत है. अभी तो काफी आगे जाना है.

द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी धूम

फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी. ये मल्टीस्टारर मूवी थी. जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी अहम रोल में थे. विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म पर काफी विवाद हुआ था. राजनेताओं ने भी द कश्मीर फाइल्स पर निशाना साधा था. इसे प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग मिला. द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर पंडितों के साथ हुए जुल्मों की कहानी दिखाती है.

फिल्म ने चाहे खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट की, मगर इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था. कम बजट में बनी मूवी द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. इसने भारत में 252 करोड़ का और वर्ल्डवाइड मार्केट में 341 करोड़ का कलेक्शन किया.द कश्मीर फाइल्स 2022 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर हिंदी फिल्म है.

IFFI हेड के बयान ने मचाया था बवाल

बीते साल गोवा में हुए 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के जूरी हेड नदव लैपिड (Nadav Lapid) के बयान पर बवाल मचा था. नदव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा मूवी बताया था. नदव लैपिड के इस बयान की खूब आलोचना हुई थी. इजरायली फिल्ममेकर की द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम ने जमकर आलोचना की थी.

कांतारा की बल्ले बल्ले

ऑस्कर्स में द कश्मीर फाइल्स के अलावा कांतारा का भी डंका बज रहा है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर्स और बेस्ट एक्टर कैटिगरी में क्वॉलिफाई किया है. कांतारा ने एकेडमी अवॉर्ड्स की contention लिस्ट में इन दो कैटिगरी में जगह बनाई है. मालूम हो, कांतारा की ऑस्कर्स में लेट एंट्री हुई है. फिल्म के एक्टर ऋषभ शेट्टी ने ऑस्कर्स की दो कैटिगरी में क्वॉलिफाई करने पर खुशी जताई है.