कपिल शर्मा ने पूछा अक्षय कुमार से सवाल- क्यों छीन लिया मेरा इकलौता एड?

Jokes ke fatenge bomb toh laughter ki aayegi awaaz, aa rahein hai Bollywood Superstar Akshay Kumar aur Kiara Advani banaane iss episode ko aur bhi khaas. Dekhiye #TheKapilSharmaShow 1st Nov Sunday raat 9:30 baje.@kapilsharma @kikusharda @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @chandanprabhakar @akshaykumar @kiaraaliaadvani

A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) on Oct 29, 2020 at 1:56am PDT