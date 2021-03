साउथ सुपरस्टार अजीत का कारनामा, शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 4 गोल्ड मेडल

साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार ने ये ठान रखा है कि वे हर मौके पर अपने फैन्स को हैरान करने वाले हैं. इस काबिल अभिनेता ने ऐसा शायद ही कोई काम छोड़ा हो जिसमें इनके हुनर की छाप ना देखी गई हो. कार रेसिंग से लेकर लंबी दूरी तक साइकिल चलाने तक, एक्टर ने अपने कारनामों से हमेशा इंप्रेस किया है. अब अजीत ने फिर कमाल कर दिखाया है. उन्होंने एक शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिए हैं.

फिल्म अभिनेता ने जीता गोल्ड मेडल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर एक्टर को शूटिंग में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए गोल्ड मेडल दिया जा रहा है. ये वीडियो तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कम्पटीशन का है जहां पर अजीत ने ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपने शानदार खेल से कई सारे मेडल भी अपने नाम कर लिए. इस समय एक्टर के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हैं जहां पर मेडल मिलने पर उनकी खुशी को साफ समझा जा सकता है. थाला के फैन्स भी उनकी इस जीत को बहुत बड़ा मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है.

Here Is The Exclusive Video Of #ThalaAjith Recieving Gold Medal 🏅 For 10Meter Rifle Competition #Valimai #AjithKumar pic.twitter.com/Mm1vBcHldt