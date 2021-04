लोगों की मदद कर रही तापसी को शख्स ने कहा बकैती बंद करो, मिला ये जवाब

कोरोना काल में देश कई सारी परेशानियों से जूझ रहा है. इसमें से सबसे बड़ी समस्या है कि कोरोना संक्रमित लोगों का ठीक से इलाज ना हो पाना. अचानक कुछ दिनों के अंदर देश में कोरोना वायरस के मामले इस तरह से बढ़ गए कि स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया. लोग इलाज के लिए इधन-उधर भटकने लगे. ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए लोगों संग जुड़ कर मदद पहुंचाने का काम शुरू किया गया. फिल्म सेलेब्स भी ऐसा करते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी इसमें शामिल हैं. मगर हाल ही में एक शख्स को तापसी का मदद करने का ये अंदाज पसंद नहीं आया और उसने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया. मगर तापसी भी कहां चुप रहने वाली थीं. उन्होंने इसका करारा जवाब भी दे डाला है.

दरअसल तापसी पन्नू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूरतमंद लोगों की डिटेल्स शेयर कर रही हैं ताकि उनकी लोकेशन के हिसाब से उन तक मदद पहुंचाई जा सके. क्योंकि अभी भी कई जगहों पर बेड्स और ऑक्सीजन सेलेंडर्स का आभाव देखने को मिल रहा है. तापसी भी मरीजों की डिटेल्स शेयर कर रही हैं ताकि उनकी पोस्ट्स को लोग देखें और मदद को आगे आएं. तापसी द्वारा लोगों के मदद करने के इस तरीके पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा- अपनी कार दे दे पुन्नू, सब काम ट्विटर पर ही करेगी. बकैती करवा लो इस सस्ती माल से.

तापसी ने दिया करारा जवाब

जब तापसी की नजर में ये ट्वीट पढ़ा तो उनसे भी रहा नहीं गया. उन्होंने शख्स को जवाब देते हुए कहा कि- क्या तुम प्लीज चुप रह सकते हो. अगर तुम्हें यही बातें कहनी हैं तो प्लीज अभी रुक जाओ. कम से कम तब तक जब तक देश फिर से वापस पहले की तरह सांस लेना शुरू नहीं कर देता. उसके बाद तुम अपनी ये घिनौनी बातें करना शुरू कर देना. अभी के लिए मेरी टाइमलाइन में ये बेवकूफी वाली बातें लिखना बंद करो और जो मैं कर रही हूं वो मुझे करने दो.

