पाकिस्तान पर बयान से लेकर मास्टरबेशन सीन तक, इन वजहों से रियल कॉन्ट्रोवर्सी 'क्वीन' हैं स्वरा भास्कर

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी अदाकाराओं में से एक हैं जो बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं. स्वरा एक कमाल की एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक वोकल पर्सनैलिटी भी हैं जो राजनीति से लेकर सोसाइटी की उठापटक तक हर बारे में मुखर होकर बोलने के लिए जानी जाती हैं. यही वजह है कि एक्ट्रेस न सिर्फ अपने काम के लिए चर्चा में रहती हैं बल्कि कई बार वह अन्य कारणों के चलते भी विवादों में बनी रहती हैं. आज हम आपको बता रहे हैं वो 5 वजहें जिनके चलते आप स्वरा को इंडस्ट्री की रियल कॉन्ट्रवर्सी क्वीन मान सकते हैं.

मास्टरबेशन सीन

स्वरा भास्कर, करीना कपूर खान स्टारर फिल्म वीरे दी वेडिंग में अहम किरदार निभाती नजर आई थीं. फिल्म में उन्होंने एक मास्टरबेशन सीन दिया था, जिसके चलते स्वरा की जमकर निंदा हुई. एक्ट्रेस द्वारा दिए गए इस सीन को भारतीय संस्कृति और समाज को बिगाड़ने की कोशिश बताया गया और एक्ट्रेस कई हफ्तों तक इसके लिए ट्रोल होती रहीं.

MSG विवाद

स्वरा ने अपनी मां इरा भास्कर (जो कि CBFC की सदस्य थीं) और तत्कालीन चेयरपर्सन लीला सैमसन को सपोर्ट किया था. इरा और लीला दोनों ने गॉडमैन राम रहीम सिंह जी इंसान की फिल्म "MSG: मैसेंजर ऑफ गॉड" को मंजूरी दिए जाने पर इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी उन पर फिल्म को क्लीन चिट देने के लिए दबाव डाल रहे थे. इसके बाद राम रहीम के बहुत से अनुयायी ट्विटर पर स्वरा को ट्रोल करने लगे.

पाकिस्तान पर बयान

अपनी फिल्म वीरे की वेडिंग के प्रमोशन के दौरान स्वरा भास्कर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भरसक निंदा की थी और इसे एक 'फेलिंग स्टेट' कहा था. हालांकि जब साल 2015 का उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आया तो वह अपने ही बयान को काटती दिखीं. क्योंकि एक पाकिस्तानी शो में वह इस देश की जमकर तारीफें करती दिख रही थीं और पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बता रही थीं. दोनों क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वारयल हुई थीं.

