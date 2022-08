बायोपिक में नजर आएंगी Sushmita Sen, कैसा होगा एक्ट्रेस का किरदार?

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के फैंस के लिये एक गुड न्यूज है. मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जल्द ही बायोपिक में नजर आ सकती हैं. हो गये ना सरप्राइज? वैसे सरप्राइज होने वाली बात भी है. आर्या और आर्या 2 में सुष्मिता सेन की पावरफुल परफॉर्मेंस देखने के बाद हर किसी को एक्ट्रेस के नये प्रोजेक्ट का इंतजार था. देखिये ये खुशखबरी भी सबके सामने आ गई.

बायोपिक में सुष्मिता सेन की एंट्री

सुष्मिता सेन काफी लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाये हुए हैं. काफी इंतजार के बाद उन्होंने आर्या से ओटीटी डेब्यू किया था. आर्या के दोनों ही सीजन हिट रहे. सीरीज में सुष्मिता सेन की एक्टिंग को भी काफी सराहा गया. आर्या की सक्सेस के बाद अब सुष्मिता सेन जल्द ही एक बायोपिक का हिस्सा बनने जा रही हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म में लोगों को उनका अलग अवतार देखने को मिलेगा.

SUSHMITA SEN TO STAR IN A BIOPIC... #SushmitaSen will essay the principal role in a biopic... #DeepakMukut and #MansiBagla collaborate once again for this film... This project also marks #MansiBagla's first collaboration with #SubiSamuel's production house #BungalowNo84. pic.twitter.com/LCtH1Vax1U