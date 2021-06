सुशांत के नाम पर कमाई कर रहे संस्थान, एक्टर की बहन ने लगाई फटकार

सुशांत सिंह राजपुत के की बड़ी बहन मीतू सिंह ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उन लोगों की क्लास लगाई है, जो उनके भाई के नाम पर फंड मांग रहे हैं.

बता दें 14 जून को सुशांत की पहली डेथ एनीवर्सरी है. सुशांत के मौत को लेकर इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है. इसी बीच सुशांत की बड़ी बहन ने ट्विटर पर उन लोगों को चेतावनी दी है, जो सुशांत के नाम का बहाना बनाकर फंड इक्ट्ठा कर रहे हैं. मीतू अपने ट्वीट पर लिखती हैं, हमारे परिवार ने किसी को भी यह जिम्मेदारी नहीं दी है कि वे सुशांत के नाम पर फंडरेजर चलाएं और डोनेशन इक्ट्ठा करे. न ही सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाने की अनुमति दी है.

मीतू ने लगातार ट्वीट कर अपनी बातें रखी है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि परिवार उसकी मौत का फायदा नहीं उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. मीतू आगे लिखती हैं, दुर्भाग्य की बात है कि कई लोग अपने स्वार्थ के लिए इस ट्रैजेडी का फायदा उठा, जो बेहद ही अमानवीय है. इन सभी लोगों को अपने आपको रोकने की जरूरत है. न ही हम ऐसे किसी फंड रेजिंग संस्थान को सपोर्ट करते हैं, न ही हमने किसी को सुशांत पर फिल्म बनाने व किताब लिखने की राइट्स दी हैं.

(1/3)Unfortunately, it has come to our notice that some people are taking advantage of this situation for their own personal benefits which is an unexplainably inhuman act. All these people are required to refrain themselves from doing so. — Meetu Singh (@divinemitz) June 3, 2021

(2/3)We would also like to bring this to everyone’s notice that the family has not authorised anyone to raise donations or funds in the name of SSR and no one has the consent to make anything about or related to SSR, be it a movie, a book or a merchandise. — Meetu Singh (@divinemitz) June 3, 2021

(3/3)The family is not fond of turning a devastating tragedy into a profit and we will not allow anyone to do so. #JusticeForSushantSinghRajput #SSRians #SushantSinghRajput — Meetu Singh (@divinemitz) June 3, 2021

कहीं इशारा एकता कपूर की ओऱ तो नहीं

बता दें कुछथ समय पहले ही एकता कपूर ने पवित्र रिश्ता नाम से एक फंड की शुरुआत की है. जिसे मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाने का इस्तेमाल किया जाएगा. एकता ने इसके पोस्टर की तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा इस्तेमाल किया है और उसके नीचे अपने इस फंड रेजर के बारे में मैसेज भी लिखा है. हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर एकता काफी ट्रोल भी हुई थीं. कई यूजर्स ने उन्हें मौत को बिजनेस न बनाने की सलाह भी दी थी.