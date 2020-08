सुशांत केस: ड्रग एंगल आने के बाद वायरल हो रहा बॉलीवुड पार्टी का ये पुराना वीडियो

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लगातार नई जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं. हाल ही में ईडी को रिया चक्रवर्ती की चैट में ड्रग्स से जुड़ी कुछ बातें मिली थीं जिसकी जानकारी उसने NCB के साथ साझा की. सुशांत मामले में ड्रग्स वाला एंगल सामने आने के बाद वो पुराना वीडियो भी फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स के नशे में होने की बात कही गई थी.

इस वीडियो को खुद करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था जिसके बाद अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया था. इस वीडियो में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, मलाइका अरोड़ा और ऐसे कई दिग्गज सितारे साथ में चिल करते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि वीडियो में तकरीबन सभी की आंखें चढ़ी हुई नजर आ रही हैं.

वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त करण जौहर हर किसी का चेहरा दिखा रहे हैं और सभी के एक्सप्रेशन्स काफी बदले-बदले लग रहे हैं. शाहिद कपूर जहां बस एक ही तरफ देखे जा रहे हैं वहीं अर्जुन कपूर कैमरा आते ही एक्सप्रेशन्स बदलने की कोशिश करते हैं. रणबीर कैमरा आने पर कहते हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है. ये पुराना वीडियो अब फिर से वायरल होने लगा है.

This is the REAL side of Bollywood; Bloody drug addicts. Sushant wasn't a drug addict like them, that's why he was an easy target for them; that's why he wasn't invited to their parties; that's why they didn't stand for him. #RheaDrugChat#RheaChakrobarty#TakeSandipInCustody pic.twitter.com/yNVfG9yCMC