फैंस ने मनाई 'दिवाली सुशांत वाली', भावुक बहन श्वेता ने किया सबका शुक्रिया

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने इसी साल 14 जून के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया. मुंबई स्थित उनके घर में उनका शरीर कथित तौर पर पंखे से झूलता पाया गया. बीती दिवाली को सुशांत को गुजरे 5 महीने हो गए. हालांकि उनके फैन्स और फैमिली मेंबर के लिए एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने एक्टर को याद ना किया हो.

एक तरफ जहां सुशांत के फैन पेजों पर पूरे वक्त उनकी यादें शेयर की जाती रहती हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी लगातार अपने इमोशन्स और पुराने फोटो वीडियो शेयर करती रहती हैं. #JusticeForSushant कैंपेन की शुरुआत करने वाली श्वेता ने हाल ही में एक ट्वीट करके उन फैन्स का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने दिवाली में सुशांत को याद रखा.

Yeh Diwali Sushant wali...🪔 definitely it was. I want to thank everyone who celebrated Diwali keeping Bhai in their Prayers and hearts. #Diwali4SSR #YehDiwaliSushantWali You guys are our family. Every step of the way we feel your support and love. Thank you 🙏 pic.twitter.com/6VCTsBUdfG