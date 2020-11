सुशांत केस: शेखर सुमन का यू टर्न, 'एजेंसियों ने किया अच्छा काम, सबूतों की कमी'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कई नाटकीय मोड़ का गवाह बनी है. जो केस पहले सिर्फ सुसाइड और मर्डर के बीच झूल रहा था, बाद में उस केस में ड्रग्स एंगल ने सभी समीकरण बदलकर रख दिए थे. इस ड्रग एगंल की वजह से ही सुशांत केस की कार्रवाई एक ठंडे बस्ते में भी पड़ती दिख गई. लेकिन अब इस केस को लेकर शेखर सुमन की तरफ से एक ट्वीट किया गया है.

सुशांत केस में शेखर सुमन का यू टर्न

जो शेखर सुमन, सुशांत केस को लेकर लगातार एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया है. पहली बार शेखर सुमन ने सभी जांच एजेंसियों की तारीफ की है. उनकी नजरों में सभी ने अपना काम किया है लेकिन सबूतों की कमी की वजह से ये केस बीच मझधार में फंस गया है. ट्वीट में लिखा है- मुझे लगता है कि सुशांत केस में तीनों सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने बढ़िया काम किया है. कार्रवाई भी हुई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. लेकिन मेरे मुताबिक सबूतों के आभाव में वे मजबूर हैं. अब हमे बस धैर्य रखना पड़ेगा.

I think in Sushant's case all the three depts of CBI,NCB and ED have done a fair job of interrogation,investigation and arrest but I guess because of the lack of any evidence they are. Now we have to just wait and see if they get lucky.