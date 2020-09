शोविक की गिरफ्तारी पर शेखर सुमन, 'छोटी मछली पड़की गई, शार्क की बारी'

शुक्रवार रात सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. एक्टर की मौत के दो महीने बाद पहली गिरफ्तारी की गई. रिया के भाई शोविक को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है. ड्रग्स मामले में शोविक को गिरफ्तार किया गया है. एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि शोविक इस ड्रग इंडस्ट्री के साथ से जुड़ा हुआ था और कई बड़े पेडलर्स को जानता था. पूछताछ के दौरान उसने कई ऐसी बातें भी बताई हैं जिसकी वजह से एनसीबी को उसे गिरफ्तार करने की जरुरत लगी.

छोटी मछली पकड़ी गई- शेखर सुमन

अब शोविक की गिरफ्तारी के बाद एक्टर शेखर सुमन ने रिएक्ट किया है. शेखर सुमन ने इस बड़े एक्शन पर खुशी जाहिर की है. उनकी माने तो छोटी मछली पकड़ी गई है और अब बड़ी शार्क की बारी है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा लिया गया है. छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है. अब समय आ गया है कि बड़ी शार्क को भी पकड़ा जाए. इस इंडस्ट्री को काफी सफाई की जरुरत है.

The first step toward success. congrats all of you.The small fish are https://t.co/8e6yFDmJz5 the time for the Big Sharks.i hope they are caught soon.The industry is cleaned up.The caucus is busted.The kingpins are arrested.Amen#ShowikChakrabortyarrested — Shekhar Suman (@shekharsuman7) September 4, 2020

शेखर की दो एंबुलेंस थ्योरी

शेखर सुमन लंबे समय से दो एंबुलेंस थ्योरी का भी जिक्र कर रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने अपनी उस थ्योरी पर जोर दिया है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- हमें इसलिए ही ये लगता है कि 14 जून को एक नहीं दो बॉडी बाहर लाई गई थीं. इसलिए वहां दो एंबुलेंस थीं. सुशांत तो कई बड़े राज के बारे में जानता था. वो सबकुछ बताने वाला था लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया गया.

Thats why a lot of us feel that there were two bodies that were taken out on the 14th,and probably there were two ambulances.All of that wd come out.Sushant knew about the dark secret which he was about to divulge and thats why he was killed. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) September 4, 2020

On our first victory even tho it is small,i request all of you to make short videos on #SushantSingh Rajput and release it on the 14th https://t.co/20HwOnDXyh Disha Salian's case also needs to reopen.I believe there is a paedophile angle in it as well. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) September 4, 2020

अब शेखर सुमन की इस थ्योरी में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में शेखर की शुरुआत से ही सक्रियता रही है. उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर सुशांत के न्याय के लिए मुहिम चलाई है. उन्होंने मुंबई से पटना तक का सफर भी इसलिए तय किया था जिससे इस मामले में सीबीआई जांच हो सके.