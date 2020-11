सुशांत केस में अपडेट नहीं मिलने से नाराज शेखर सुमन, CBI पर साधा निशाना

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पांच महीने से ज्यादा हो चुके हैं. मामले की जांच में सीबीआई लंबे समय से लगी हुई है. लेकिन बीते कुछ महीनों से ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है. एक बार के लिए ईडी की तरफ से जांच जारी है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है. ऐसे में अब एक्टर शेखर सुमन ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

शेखर सुमन का सीबीआई पर निशाना

शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर सीबीआई पर निशाना साधा है. उनकी नजरों में इस संवेदनशील मामले की जांच में काफी देरी की जा रही है. ट्वीट में शेखर ने लिखा है- इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक सीबीआई सुशांत केस में कोई बड़े सबूत के साथ सामने नहीं आई है. क्या जांच एजेंसी हमे अपडेट देंगी. हमारा शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये केस छोड़ दिया है या फिर हम सब भूल चुके हैं.

It's been so long the CBI has not come up with any conclusive evidence or inference regarding Sushant Singh's case.Will the authorities plz care to update us.Silence for a while doesn't mean we have given up or forgotten about it.