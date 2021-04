कॉमेडियन विवेक की बड़ी फैन थीं श्रीदेवी, बोनी कपूर ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने अपना सबसे चहेता कॉमेडियन खो दिया है. एक्टर विवेक का 59 साल की उम्र में निधन हो गया. सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि इस दुखद खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्टर ने करीब 150 फिल्मों में काम किया था और अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे. शनिवार को एक्टर ने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में आखरी सांस ली. बता दें कि एक्टर के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया. इसके अलावा अब फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी एक्टर को याद किया है और बताया है कि विवेक उनकी पत्नी श्रीदेवी के भी चहेते एक्टर थे.

बोनी कपूर ने अपनी वाइफ श्रीदेवी की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है. तस्वीर में वे कॉमेडी एक्टर विवेक के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. इसी के साथ बोनी ने लिखा- मेरी पत्नी श्रीदेवी, एक्टर विवेक की बड़ी फैन थीं. वो मुझे विवेक के कई सारे मजाकिया रोल्स और एक्टिंग के नमूने दिखाती रहती थीं. एक्टर की मौजूदगी और उनका ह्यूमर हर जगह मिस किया जाएगा. मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में विवेक के परिवार को ताकत मिले. #RIPVivek.

My wife @sridevibkapoor was a big fan of actor Vivek she had got me hooked to his hilarious acts. Your presence and humour will be missed by all. I pray for strength to his family at this difficult time. #RIPVivek pic.twitter.com/CioSADxLG0