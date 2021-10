सूर्यवंशी का प्रमोशन शुरू ना करने से नाराज हुए फैंस, बोले- Wake Up Rohit Shetty

अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'सूर्यवंशी' रिलीज के लिए तैयार है. यह फिल्म इस दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म की रिलीज में महज 17 दिन रह गए हैं, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इसे लेकर कुछ नया पोस्ट नहीं किया है. ऐसे में फैंस डायरेक्टर रोहित शेट्टी से खफा हैं और उन्हें जगाने की कोशिश में लग गए हैं.

फैंस बोले- जागो रोहित शेट्टी

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के बाद फैंस फिल्म के जोरदार प्रमोशन के इंतजार कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद थी कि मेकर्स प्रमोशन के लिए फिल्म से जुड़ा कोई टीजर, बीटीएस वीडियो या गाना रिलीज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में ट्विटर पर फैंस WAKE UP ROHIT SHETTY ट्रेंड करना शुरू कर दिया.

कुछ ही दिनों पहले अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह यानि की सूर्यवंशी, सिंघम और सिंबा ने मिलकर एक प्रोमो रिलीज किया था, जहां वो दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस बुला रहे हैं. लेकिन फैंस का कहना है कि सूर्यवंशी इतने बड़े स्तर की फिल्म है और इसका प्रमोशन भी बहुत जोर-शोर से होना चाहिए, ताकि लोग थियेटर्स तक आएं. ऐसे में रोहित शेट्टी को कम से कम फिल्म से जुड़ी एक झलक तो दे देनी चाहिए.

Can't Wait To See Aditi Sooryavanshi 🔥🔥🔥

We want sooryavanshi update!!

WAKE UP ROHIT SHETTY pic.twitter.com/ehxdXrCyHV — Navneet Kumar Nikku (@nikku_navneet) October 18, 2021

#Sooryavanshi will kickstart the promotions by launching the first song 'Aila Re Aila' - on 21 Oct... Song features #AkshayKumar, #AjayDevgn and #RanveerSingh

WAKE UP ROHIT SHETTY pic.twitter.com/xD8c4KGRLS — Gujarat Akkians (@AkkiansGujarat1) October 18, 2021

Kuch sharam bachi h start krdo promotion



WAKE UP ROHIT SHETTY — Arun Sharma #MI (@ikhiladi_as) October 18, 2021

Are bhai song ke teaser , new poster , thoda glimpse to dedo



WAKE UP ROHIT SHETTY pic.twitter.com/CwNb2s4Qyi — S.K AKKIAN (@SKkhiladiAK10) October 18, 2021

Only few days are left and no new poster,songs ,promos has released what the hell you are doing man



WAKE UP ROHIT SHETTY — Katrina Kaif Spontaneous (@KaifSpontaneous) October 18, 2021

फैंस का कहना है कि मेकर्स को फिल्म के गाने, बिहाइंड द सीन्स वीडियो, प्रोमो, पोस्टर.. कुछ तो नया रिलीज करना चाहिए, ताकि फिल्म को लेकर एक हाइप क्रिएट हो. बता दें कि सूर्यवंशी के ट्रेलर और पोस्टर पिछले साल रिलीज किए गए थे. उसके बाद से फिल्म से जुड़ा कुछ भी शेयर नहीं किया गया है. हालांकि रियलिटी शो और इवेंट में जाकर कटरीना कैफ और रोहित शेट्टी ने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर पाएगी सूर्यवंशी?

लगभग डेढ़ साल के इंतजार के बाद आखिरकार सूर्यवंशी बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. खबर है कि इसको देशभर में लगभग 3200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा. इसकी वजह से फिल्म सूर्यवंशी को लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी रिलीज माना जा रहा है. फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि सिनेमाघर मालिक और प्रदर्शक भी इस फिल्म की रिलीज को लेकर बेहद खुश हैं. माना जा रहा है कि सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करेगी.