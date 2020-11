बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा, सोनू सूद देंगे स्पेशल स्कॉलरशिप

एक्टर सोनू सूद का हर किसी की मदद करने का सिलसिला अभी भी जारी है. हर जरूरतमंद तक समय पर एक्टर अपनी मदद पहुंचा रहे हैं. उनकी मेहनत की वजह से कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है. किसी को नया घर मिल गया है तो किसी की सफल सर्जरी हो गई है. इस सब के अलावा एक्टर गरीब बच्चों के लिए भी कई तरह की मुहिम चला रहे हैं. वे उन्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं.

सोनू सूद करेंगे हर बच्चे का सपना पूरा

अब सोनू सूद ने देश के उन बच्चों के बारे में सोचा है जो हमेशा से ही डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं. एक्टर ने भरोसा जताया है कि अब हर वो बच्चा डॉक्टर बन पाएगा जो ऐसा बनने के सपने देखेगा. वे अपनी तरफ से एक स्पेशल स्कॉलरशिप शुरू करने जा रहे हैं. उस स्कॉलरशिप की मदद से बच्चों को विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. ट्वीट में सोनू ने बताया है- जो भी बच्चा डॉक्टर बनने के सपने देखता है, अब वो डॉक्टर बन पाएगा. मैं अब 'SONUISM' मुहिम के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा. ISM EDUTECH से टाई अप करने के बाद हम हर बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे.

I want every child who dreams to become a doctor to be a doctor. Iam here to announce the launch of https://t.co/ijxRMbqSRm!

It’s my scholarship program in association with ISM EDUTECH to help needy students fulfill the dreams of becoming a DOCTOR, let’s make a healthy nation. pic.twitter.com/JkDU7Oek4o