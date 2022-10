Sonu Sood ने किया मुंबई लोकल में सफर, स्टेशन के पानी को बताया मिनरल, हुए ट्रोल

सोनू सूद बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार हो चुके हैं, जो फैंस के दिल में बसते हैं. फैंस की नजरों में सही मायने में हीरो माने जाते हैं. कोरोना काल के दौरान से लोगों की मदद करते आ रहे सोनू सूद ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है. वो कुछ भी करें लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं. सोनू आज कल ट्रेन से ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं. ये देख लोग उनके मुरीद हुए जा रहे हैं.

सोनू का मुंबई लोकल से प्यार

सोनू सूद की पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा हो रहा है. इन दिनों सोनू जमीन से जुड़ी चीजों पर अपना फोकस रखते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. सोनू ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जहां वो मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते दिख रहे हैं. मुंबई के बोइसर से सोनू ने ट्रेन पकड़ी. वो बेंच पर सो रहे थे, जब वो ट्रेन की आवाज से उठ खड़े होते हैं. सोनू कहते हैं- ‘अरे क्या बात है भैया डिस्टर्ब कर रहे हो यार, ये स्टेशन पर कोई चैन से लेटने भी नहीं देता, लेकिन अगर सच कहूं तो जो जिंदगी स्टेशन की है वो कहीं की नहीं है.’ सोनू ने इस वीडियो को पोस्ट कर कैप्शन लिखा- मैं ट्रेन में ट्रैवल करने में ट्रेन्ड हूं.

I was trained to travel in a train 🚂 pic.twitter.com/fkj46CWvkt