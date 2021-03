'आसमान की बुलंदियों' को छुएंगे सोनू सूद, हवाई कंपनी ने दिया खास ट्रिब्यूट

एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद कर खूब नाम कमा लिया है. क्या गरीब क्या अमीर, सभी एक्टर की तारीफ करने को मजबूर हैं और उनके काम से प्रेरणा लेते भी दिख रहे हैं. अब स्पाइसजेट कंपनी ने भी सोनू सूद को बड़ा सम्मान दे दिया है. एक ऐसा सम्मान जिस वजह से एक्टर अब आसमान की बुलंदियों को छूते दिख जाएंगे.

सोनू को हवाई कंपनी का ट्रिब्यूट

सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है जहां पर एक हवाई कंपनी ने सोनू की फोटो को अपने प्लेन पर लगाई है. उस बड़ी तस्वीर पर लिखा हुआ है- मसीहा को हमारा सलाम. हवाई कंपनी के इस ट्रिब्यूट को भी काफी पसंद किया गया है. खुद सोनू सूद भी ये फोटो देख इमोशनल नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस ट्रिब्यूट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Remember coming from Moga to Mumbai on an unreserved ticket.

Thank you everyone for all the love. Miss my parents more. @flyspicejet pic.twitter.com/MYipwwYReG