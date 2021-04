सोनू सूद का नया प्रोफेशन जानते हैं? सामने आया ये VIDEO

एक्टर सोनू सूद सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हों, तो ऐसा नही हैं. एक्टर ने कई दूसरे काम भी पकड़ रखे हैं. कभी आप उन्हें रेस्टोरेंट पर खाना पकाते हुए देख लेंगे, तो कभी सोनू आपको एक दर्जी के रोल में भी नजर आ जाएंगे. ये सोनू का वो स्टाइल है जिसके जरिए वे आम लोगों संग आसानी से कनेक्ट कर जाते हैं. अब एक्टर का एक नया वीडियो सामने आया है जहां पर वे चाकुओं को धार देते दिख रहे हैं.

सोनू का नया प्रोफेशन

वायरल वीडियो में सोनू एक मशीन के जरिए चाकुओं को धार दे रहे हैं. वे एक साथ दो काम कर रहे हैं. फिटनेस के लिहाज से वे साइकलिंग भी कर पा रहे हैं और काम के लिहाज से चाकुओं को धार भी दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए सोनू सूद ने लिखा है- जब काम और फिटनेस साथ चलता है, चाकू छुरी तेज करवाने की मेरी नयी दुकान. सोनू का ये अंदाज तमाम फैन्स को इंप्रेस कर गया है. जिस आसानी से एक्टर सभी कामों को कर जाते हैं, वो देख हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर है.

When your fitness and profession goes hand in hand 😉

चाकू छुरी तेज़ करवाने की मेरी नयी दुकान। pic.twitter.com/Uowq7VQiSd