सोनू सूद ने बदल दी जिंदगी, बीमारी के कारण बिस्तर पर बैठे रहने को थी मजबूर

एक्टर सोनू सूद ने फिल्मों में काम करने के साथ-साथ लोगों की मदद करना भी अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया है. वे हर जरूरतमंद की लगातार मदद कर रहे हैं. एक्टर का एक ट्वीट किसी की जिंदगी को खुशियों से भर देता है. कोरोना काल में तो सोनू ने इतनी मदद की है कि अब उनके नेक काम की एक लंबी लिस्ट बन चुकी है.

सोनू ने बदल दी लड़की की जिंदगी

अब सोनू ने फिर एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है. उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रतिभा एक बीमारी की वजह से कभी नहीं चल पाती थी. डॉक्टरों तक ने हाथ खड़े कर दिए थे. लेकिन जब सोनू सूद से मदद की गुहार लगवाई गई तो उन्होंने ना सिर्फ उस लड़की की मदद की बल्कि उसे उसके पैरों पर भी पहली बार खड़ा कर दिया. खुद सोनू ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी. एक्टर ने पोस्ट में लिखा था- जब सब ने बोल दिया था की प्रतिभा की बीमारी का कोई इलाज नहीं. और अब सालों बाद वो अपने पैरों पर वापिस खड़ी होगी. यूपी की इस बच्ची की कहानी ने इतिहास लिख दिया है.

मालूम हो कि जिस लड़की की मदद सोनू ने की है उसका आधा शरीर सुन पड़ चुका था. बीमारी की वजह से वो बिस्तर पर बैठे रहने को मजबूर थी. लेकिन सोनू की मदद की वजह से उसका अब सफल इलाज हो चुका है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति में काफी सुधार है. ऐसे में सोनू के लिए एक स्पेशल पोस्ट लिखी गई है. पोस्ट में कहा गया है- निसहायो के सहारे प्रिय सोनू जी आपने प्रतिभा का इलाज करा कर इतिहास रचा है. उत्तर प्रदेश हमेशा आपका ऋणी रहेगा. सम्पूर्ण भारत वर्ष के पीडितो की आवाज़ सोनू सूद जी बन चुके हैं, कोटी कोटि प्रणाम.

