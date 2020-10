सोनू सूद की मदद को बताया पीआर स्टंट, एक्टर बोले- DNA में ही शक करना

कोरोना काल में हर जरुरतमंद की मदद कर एक्टर सोनू सूद ने सभी के दिल में अलग जगह बनाई है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही हर किसी तक मदद पहुंचा दी है. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रोल होना आम बात है. इसलिए एक्टर सोनू सूद को भी घेरने की कोशिश की गई है. उनकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं.

सोनू की नीयत पर उठे सवाल

हाल ही में एक यूजर ने सोनू सूद की मदद को पीआर स्टंट बता दिया था. उसके मुताबिक सोनू की टीम बिना लोगों की पूरी जानकारी ले उन्हें मदद पहुंचा देती है. यूजर ने इसे बेहतरीन पीआर स्टंट का करिश्मा कहा. यूजर ने लिखा- नया ट्विटर अकाउंट, सिर्फ 2-3 फॉलोअर्स. सोनू सूद को टैग भी नहीं किया गया है. किसी ने अपनी जगह भी शेयर नहीं की है. कोई ईमेल भी नहीं दिख रहा है. लेकिन फिर भी सोनू को उस जरूरतमंद के बारे में पता चलता है और वहां मदद पहुंच जाती है. शायद पीआर टीम ऐसे ही काम किया करती है.

New twitter A/c

Only 2-3 followers

One Tweet

Never tagged Sonu Sood

No location mentioned

No contact details

No email address



But Sonu Sood somehow found the Tweet and offered help.



Most of the earlier handles who sought help deleted their tweets



This is how PR team works https://t.co/6kD4igeHfI