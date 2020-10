IAS बनने का सपना लेकिन फीस जमा करने के नहीं पैसे, सोनू ने ऐसे की मदद

एक्टर सोनू सूद को उनकी लगातार मदद करने का तोहफा मिल गया है. एक्टर को यूनाइटेड नेशंस डेवपलमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी)की तरफ से स्पेशल ह्यूमेनेटेरियन एक्शन अवॉर्ड से नवाजा गया है. उनका बेहतरीन काम देख उन्हें ये अवॉर्ड मिला है. लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी सोनू का काम करने का सिलसिला जारी है. वे अभी भी सोशल मीडिया के जरिए सभी की मदद कर रहे हैं.

अवॉर्ड मिलने के बाद भी सोनू की मदद जारी

अब हाल ही में एक यूजर ने सोनू सूद से अपनी पढ़ाई की फीस मांगी थी. छात्र ने बताया था कि वो अपनी क्लास का टॉपर है और एक IAS अफसर बनने के सपने देखता है. लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहा है. उसने सबूत के तौर कुछ कागज भी ट्वीट में अटैच किए हैं. अब सोनू ने बिना देर किए उस छात्र तक आर्थिक मदद पहुंचा दी है. सोनू ने उस छात्र की पूरी फीस जमा करवा दी है और उसे एक सफल IAS अफसर बनने की शुभकामनाएं दी हैं. एक्टर का ये अंदाज हमेशा सभी का दिल जीत लेता है. वे कितने भी अवॉर्ड क्यों ना जीत लें, उन्हें कितनी भी तारीफ क्यों ना मिल जाए, वे जरूरतमंद की मदद करना नहीं छोड़ रहे.

@SonuSood sir, please, please sir , I am begging for my education. I am topper of my class but I have lack of money. please read 👇👇👇 this letter and help for my education and my future ias officer. pic.twitter.com/6uTTJFAJKP