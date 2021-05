मदद के बावजूद नहीं बचा कोरोना मरीज, सोनू सूद ने कहा- कभी कभी जिंदगी गलत कर देती है

कोरोना महामारी के इस डरावने और असहाय समय ने सभी को हिलाकर रख दिया है. रोज भारी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, जिसे देख हर किसी की आंखें नम है. इस मुश्क‍िल घड़ी में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आम जनता और सेलेब्स अपने-अपने स्तर से लगे हुए हैं. सोनू सूद भी सहायता करने में हर संभव कोश‍िश कर रहे हैं. अब तक सोनू ने कई लोगों की जान बचाने में मदद की, पर कुछ जिंदगियां ऐसी भी रही जिसमें सोनू भी लाचार नजर आए.

शख्स की मौत पर सोनू ने जताया दुख

एक शख्स को किसी तरह अस्पताल में भर्ती करने के बाद जब सोनू को पता चला कि उसकी मौत हो गई, तो सोनू का दिल बुरी तरह टूट गया. उन्होंने अपने दुख को ट्वीट कर जाह‍िर किया है. वे लिखते हैं- 'कल रात 1 बजे गाज‍ियाबाद में मैंने उसके लिए एक बेड का इंतजाम किया, पर बस अभी पता चला कि हमने उसे खो दिया है. हमने पूरी कोश‍िश की पर कभी-कभी जिंदगी बहुत गलत कर देती है. मदद मांगते पर‍िवारों की आवाज सुन मेरा दिल टूट जाता है. आज फिर एक नई शुरुआत है, बहुत सारी जिंदगी बचाना अभी बाकी है'.

सोनू सूद ने इस दुखद खबर के बीच भी अपने हौसले को बनाए रखा है. उन्होंने उस शख्स की मौत पर दुख व्यक्त किया, साथ ही दूसरे जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के लिए निकल पड़े. मालूम हो जिस शख्स की मौत हुई वह गाज‍ियाबाद का रहने वाला था. एक यूजर ने ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी थी. मैसेज मिलने के बाद ही सोनू ने बिना देरी किए शख्स को बेड दिलवाने की कोश‍िश की और सफल भी हुए, हालांकि शख्स की जान नहीं बच पाई.

I got him a bed last night at 1am in Ghaziabad.But just got to know that we lost him.We tried our best, sometimes life is so unfair. My heart breaks listening to those pleading voices of the https://t.co/kySpmDg6NU is a new beginning, lots of lives out there need to be saved🙏🇮🇳 https://t.co/1qx02kQMp9