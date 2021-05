आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, सोनू सूद लगाएंगे ऑक्सीजन प्लांट्स

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद फिल्म इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने साल 2020 से ही देश के नागरिकों की मदद करने का जिम्मा उठा लिया है और उन्होंने इसके लिए दिन-रात भी एक कर दिए हैं. एक्टर ने साल 2020 को प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाने में मदद की वहीं दूसरी तरफ इस साल भी वे जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया करा रहे हैं. भले ही पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को मिला है कि देशभर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट आई है मगर सोनू सूद किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं. एक्टर ने हाल ही में एक खुशखबरी भी दी है.

सोनू सूद ने किया मदद का ऐलान

सोनू सूद ने हाल ही में राज्यों की जरूरतों के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराने का ऐलान किया था. इससे पहले उन्होंने दिल्ली को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स पहुंचाने की बात की थी. अब एक्टर ने आंध्रप्रदेश के लोगों के लिए भी खुशखबरी जारी कर दी है. एक्टर ने ट्वीट किया कि- मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऑक्सीजन प्लांट का पहला सेट कुरनोल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आंध्रप्रदेश के Nellore में लगाया जाएगा. जून के महीने में ये सेटअप लगाने की योजना है. इसके बाद और जरूरतमंद राज्यों में प्लान्ट्स लगाए जाएंगे. ये वक्त अब रूलर इंडिया को सपोर्ट करने का है.

Very happy to announce that the first set of my Oxygen Plants will be set up at Kurnool Government Hospital & one at District Hospital, Atmakur,Nellore, AP in the month of June!This would be followed by setting more plants in the other needy states! Time to support rural India 🇮🇳 pic.twitter.com/vLef9Po0Yl