महिला दिवस पर अमेजन प्राइम का तोहफा, ऑरिजनल वेब सीरीज से सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक आउट

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले अमेजन प्राइम वीडियो ने सोनाक्षी सिन्हा स्टारर ऑरिजनल वेब सीरीज से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक रिलीज करने के साथ महिला शक्ति का जश्न मनाया है. इस पहले लुक में अभिनेत्री एक टफ पुलिस वाली की भूमिका में नजर आ रही हैं जिसके साथ वह अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं. सीरीज में विजय वर्मा, गुलशन देवैया और सोहम शाह भी हैं.

सीरीज का निर्माण एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर (एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट) के साथ-साथ जोया अख्तर और रीमा कागती (टाइगर बेबी) द्वारा किया गया है और इसका निर्देशन रीमा कागती और रुचिका ओबेरॉय ने किया है जो मेड इन हेवन के बाद रीमा का अमेजन प्राइम वीडियो के साथ दूसरा सहयोग है. वही, मिर्जापुर, इनसाइड एज और मेड इन हेवन के बाद यह एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का चौथा सहयोग है.

There’s no limit to what women can accomplish. Our collective belief in this has only been reinforced time and again. And on the eve of #WomensDay, we’re taking things up a notch!



Can’t wait for #Sonakshisinha to show us yet again how girls get it done 👸



Coming soon! pic.twitter.com/1A5XHZdHWA