2 साल पुराने बयान पर सोना महापात्रा ने प्रीति जिंटा को घेरा, कही बड़ी बात

स‍िंगर सोना महापात्रा अपने विचारों को लेकर हमेशा मुखर रहती हैं. वे सोशल मीड‍िया पर अपने बेबाक बयानों को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं हटतीं. अब उन्होंने एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को लेकर बड़ी बात कह दी है. सोना महापात्रा ने प्रीति जिंटा के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए उन्हें पितृसत्ता का भंडार कह दिया है.

सोना महापात्रा ने मीटू मूवमेंट को लेकर एक यूजर के ट्वीट पर अपनी बात रखी है. यूजर ने लिखा- एमजे अकबर वाले केस में कोर्ट को बोलने दो...किसी व्यक्त‍ि के साथ ब्रेकअप के बाद ये स्वीटू स्वीटू, मीटू मीटू नहीं हो सकता है. यूजर के इस ट्वीट पर सोना ने लिखा- ''इस बकवास लाइन को एक बेवकूफ ने फैलाया है जो कि एक इंटरव्यू में मूर्ख, मंद-बुद्ध‍ि और पितृसत्ता की लाडली प्रीति जिंटा ने कहा था, जो बीते दिनों फिल्मों को डेकोरेट किया करती थीं, जब उनसे पिछले साल एक इंटरव्यू में @IndiaMeToo मूवमेंट पर सवाल किया गया था. सेलिब्रटी कल्चर और उसका गलत प्रभाव.''

This disgusting line 👇🏾 was plagiarised by this moron from an interview given by the silly,dim-witted,minion of patriarchy Priety Zinta, yesteryear decoration in films when asked about the @IndiaMeToo movement last year.The effect of celebrity culture & its sorry influence. 🤮 https://t.co/qKVnrVnEP5