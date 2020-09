ट्रोलिंग से तंग आईं शिबानी दांडेकर! इंस्टा पर बंद किया कमेंट सेक्शन

Challenge accepted 🖤 🤍 @nehan26 @kimsharmaofficial @payalsinghal @nimratofficial @miakristenmifsud @anjalisivaraman @muktimohan @angana.nanavaty #womenempoweringwomen

A post shared by Shibani Dandekar (@shibanidandekar) on Jul 27, 2020 at 2:53am PDT