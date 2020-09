लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब पर फिल्म बनाने जा रहे शेखर कपूर? ट्वीट से मिला हिंट

बॉलीवुड में किताबों से प्रेरित होकर कई फिल्में बनाई गई हैं. चेतन भगत तो एक ऐसे लेखक हैं जिनकी कई किताबों को बड़े पर्दे पर जीवित किया गया है. ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट काफी सफल भी रहते हैं. अब सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि डायरेक्टर शेखर कपूर भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं. फिल्म एक किताब से प्रेरित होगी.

अमीश त्रिपाठी की किताब पर बनेगी फिल्म?

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने शेखर कपूर से मांग की है कि वे लेखक अमीश त्रिपाठी की रामायण पर फिल्म बनाएं. अब यूजर के इस सवाल पर शेखर कपूर ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया बल्कि बड़े संकेत भी दे दिए हैं. यूजर के इस सवाल शेखर कपूर लिखते हैं- अगर अमीश त्रिपाठी मान जाए तो हम इस पर विचार कर सकते हैं. मुझे बहुत खुशी होगी. अब शेखर कपूर के रिस्पॉन्स से तो साफ है कि वे अमीश त्रिपाठी की किताब पर फिल्म बनाने को तैयार हैं, वहीं खुद लेखक भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं.

@shekharkapur can u please make a triology based on @authoramish novels of ramayana