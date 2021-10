Sidharth Shukla की मौत के बाद Shehnaaz gill का पहला इंटरव्यू, बोलीं- खुद को कहूंगी हौंसला रख

बिग बॉस फेम शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद अब काम पर लौट चुकी हैं. शहनाज गिल को दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म हौसला रख का प्रमोशन करते देखा गया. उनके इंटरव्यू के कई क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

शहनाज गिल ने खुद को कहा- हौंसला रख

उनमें से एक क्लिप में शहनाज ने कहा कि 'मैं खुद को कहूंगी कि हौंसला रख.' शहनाज गिल की ये बात सुन दिलजीत उनका सपोर्ट करते दिखे. दिलजीत दोसांझ ने शहनाज गिल का पीठ थपथपाते हुए कहा- हौंसला रख. शहनाज गिल के फैंस ये वीडियो देखने के बाद उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने को कह रहे हैं. ये वीडियो देख कई लोग भावुक भी हुए.

Aryan Khan Drugs case: कैदियों संग रहेंगे आर्यन खान, जेल की कैंटीन से खरीदे बिस्किट

प्रमोशन में बिजी शहनाज गिल

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद ये शहनाज गिल का पहला इंटरव्यू है. एक्टर्स वीडियो में बेहद शांत और मजबूत नजर आ रही हैं. 7 अक्टूबर को शहनाज ने फिल्म के प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग की थी. लंबे समय बाद उनकी यह पहली आउटिंग थी. इस शूटिंग से पहले फिल्म निर्माता दिलजीत Thind ने एक इंटरव्यू में बताया था, “ मैं लगातार शहनाज की टीम के सम्पर्क में था, वे नियमित रूप से उनके बारे में हमें अपडेट करते थे. शहनाज अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल है. और मुझे खुशी है कि वो हमारे साथ गाने के प्रमोशन शूट के लिए तैयार हो गईं. हम उनके वीजा के आधार पर या तो UK या फिर भारत में शूट करेंगे.

Inspiration For Million People @ishehnaaz_gill 🙌

STAY Strong Queen MORE Power To You ❤️🦁#ShehnaazGill | #HonslaRakh pic.twitter.com/uWBbcw9ppH