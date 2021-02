इस बात के लिए राजेश खन्ना से माफी मांगना चाहते थे शत्रुघ्न, मन में ही रह गई इच्छा

बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी और उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया था. एक्टर ने साल 1992 में बाईपोल इलेक्शन लड़ा था. इस दौरान वे सुपरस्टार राजेश खन्ना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे. मगर राजेश खन्ना को ये बात पसंद नहीं आई थी. राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा से उनके खिलाफ चुनाव ना लड़ने के लिए भी कहा था मगर इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा काका के अपोजिट चुनाव में खड़े हुए थे. हालांकि शत्रुघ्न को आज इस बात का अफसोस है कि इसके लिए वे राजेश खन्ना से माफी मांगने के लिए भी जाने वाले थे. मगर इसी बीच राजेश खन्ना का निधन हो गया.

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मन की इस टीस को बाहर निकाला. हाल ही में शत्रुघ्न ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में ये बताया कि- राजेश खन्ना बहुत नाखुश थे कि मैं उनके खिलाफ बाईपोल इलेक्शन में खड़ा हुआ था. मैं ऐसा चाहता नहीं था मगर लाल कृष्ण आडवाणी की बात मैं नहीं टाल सकता था. मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करता रहा मगर वे मुझसे खफा हो गए. बहुत समय तक हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई. इसके बाद हम लोग बात करने लगे थे. मैं राजेश खन्ना से अस्पताल जाकर गले मिलने वाला था और उनसे माफी भी मांगने वाला था मगर उनका स्वर्गवास हो गया.

