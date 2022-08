'हाथ में बच्चा या कपड़ा?', Shamshera के सीन की ट्विटर पर उड़ रही खिल्ली

फिल्म 'शमशेरा' जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी. यश राज फिल्म्स की इस मूवी ने दर्शकों के बीच कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ढेर होती नजर आई. अब थिएटर्स में इसके रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया गया है. क्योंकि जो लोग थिएटर्स में इस फिल्म को देखने नहीं जा पाए, उन्होंने ओटीटी पर इसे देखा है और एक चीज नोटिस की है जो कि बहुत ही मजेदार है. कुछ ही समय में इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ने लगी है.

बन रहे मीम्स

फिल्म में एक एक्शन सीन है, जिसमें वाणी कपूर लड़ाई करती दिख रही हैं. उनके हाथ में एक तलवार है और दूसरे हाथ में कपड़ा जो बच्चे पर लपेटा हुआ दिख रहा है, लेकिन कपड़े में बच्चा था नहीं. वह सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से लपेटा हुआ था. इसी सीन के लिए वाणी कपूर ट्रोल हो रही हैं. साथ ही फिल्म के मेकर्स भी. सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर लोग इस सीन पर मीम्स बनाने लगे हैं.

Lol ! And this was the movie the cast and YRF were defending! I had a headache after watching this movie! Not because of boycott but this movie failed because of the writing! #Shamshera https://t.co/Qn78bfHOXx

जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हुई थी तो संजय दत्त ने इसपर रिएक्ट करते हुए कहा था कि फिल्में बनाना जुनून का काम है. एक कहानी कहने का जुनून, उन पात्रों को जीवन में लाने के लिए जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं. शमशेरा प्यार का एक ऐसा श्रम है जिसे हमने अपना सब कुछ दे दिया. यह खून, पसीने और आंसुओं से बनी फिल्म है. यह एक सपना है जिसे हम पर्दे पर लेकर आए हैं. दर्शकों के मनोरंजन के लिए फिल्में बनाई जाती हैं और हर फिल्म को अपने दर्शक मिलते हैं, जल्दी या बाद में...शमशेरा से बहुत से लोग नफरत करते हैं. कुछ लोग तो फिल्म से इस हद तक नफरत कर रहे हैं कि उन्होंने बिना देखे इसे बुरी फिल्म का दर्जा दे दिया है.