छत्तीसगढ़ के कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को शाहरुख की मदद, केंद्रीय मंत्री ने कहा शुक्रिया

कोरोना वायरस का खौफ लोगों के मन में बरकरार है. इस वायरस की वजह से पिछले कुछ समय से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऐसे में कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए.

इसमें एक नाम शाहरुख खान का भी रहा. शाहरुख अपने एनजीओ मीर फाउंडेशन के तहत लोगों की मदद का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने छत्तीसगढ़ में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए पीपीई किट मुहैया कराई है जिसका छत्तिसगढ़ सरकार ने स्वागत किया है.

शाहरुख खान ने छत्तीसगढ़ को 2000 पीपीई किट दी हैं. इस पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर टी एन सिंह देव ने ट्विटर पर शाहरुख खान का शुक्रिया करते हुए कहा- मैं शाहरुख खान और उनकी मीर फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के प्रोटेक्शन के लिए 2000 पीपीई किट प्रदान किया है. आपके प्रयास से लोगों में जागरूकता फैली है कि वे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के समर्थन और सहायता में आगे आ रहे हैं.

शाहरुख खान ने भी मंत्री जी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- सर हम सभी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपने भाइयों और बहनों को इस मुश्किल घड़ी का सामना करने में उनकी मदद कर सकें.

Sir, We all are trying in whatever capacity we can to help our brothers and sisters to overcome these hard times. Wishing you the best with these endeavors too. https://t.co/pZT3kv7yle