Pathaan: धमाकेदार कमबैक क्या होता है...ये शाहरुख खान ने बता दिया है. पठान की एंट्री से किंग खान सिनेमाघरों में भूचाल ले आए हैं. हर ओर पठान की गूंज है. सिल्वर स्क्रीन पर किंग खान को देखने के लिए फैंस इतने बेताब हैं कि टिकट खिड़की के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं. दुनियाभर के फैंस शाहरुख के मुरीद हो गए हैं, लेकिन लगता है कि किंग खान की सक्सेस पाकिस्तानी पत्रकार को डाइजेस्ट नहीं हो रही है.

पठान की गूंज से डरा पाकिस्तान?

पठान में किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान को एक्शन अवतार में देखते हुए लोगों की सांसें थम गईं. सिनेमाघरों से बाहर निकलने वाले हर शख्स की जुबान पर यही है कि पठान ने मौसम बदल दिया. शाहरुख ने अपनी एक्टिंग, चार्म, बॉडी, स्वैग और एक्शन मोड अवतार से लोगों को अपना दीवाना बना दिया.

दुनियाभर में जहां लोग शाहरुख की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकार को शाहरुख को मिल रहे प्यार से शायद जलन हो रही है. तभी तो उन्होंने पठान को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

पठान को बताया शर्मनाक

जी हां, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट Azm Rehman ने एक ट्वीट के जरिए पठान को शर्मनाक बता दिया है. उनका कहना है कि पठान को हॉलीवुड फिल्म से कॉपी किया गया है. Azm Rehman ने अपने ट्वीट में लिखा- यह बहुत शर्मनाक है कि पठान जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल, नो वे टू डाई की कॉपी है और मल्टीवर्स का आइडिया हॉलीवुड से कॉपी किया गया है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी फिल्म डब्बा है. शर्मनाक. जर्नलिस्ट ने अपने ट्वीट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम को टैग भी किया है.

दरअसल, पठान की ताबड़तोड़ कमाई और किंग खान के लिए फैंस का प्यार देखकर सोनू सूद ने शाहरुख खान से पार्टी की मांग की. सोनू सूद ने ट्वीट में शाहरुख खान को टैग करके लिखा- पार्टी कहां है भाई.

सोनू सूद के ट्वीट पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने रिप्लाई कर पठान को शर्मनाक बता दिया. जर्नलिस्ट की बातों से इतना तो साफ जाहिर हो रहा है कि दुनिया भर में हो रही पठान की चर्चा से उन्हें काफी जलन हो रही है.

It's so shameful that #Pathaan is a copy of James Bond's Skyfall, No Way To Die and the idea of Multiverse taken from #Hollywood

And on top of all the film is a total dabba. Shameful@iamsrk @TheJohnAbraham @yrf @deepikapadukone