पठान में शाहरुख दीपिका का जबरदस्त एक्शन नहीं ओरिजनल? फैन्स को याद आ गए विद्युत जामवाल, दिया सबूत

जिसका सभी को इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई. दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसी के साथ फैंस को दीपिका और शाहरुख की दमदार झलक देखने को मिल गई है. पठान का ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रेंड कर रहा है. लेकिन...

फैंस को याद आए विद्युत जामवाल

पठान की दमदार वापसी के बीच फैंस को एक्शन हीरो विद्युत जामवाल याद आ रहे हैं. ऐसा क्यों? सोशल मीडिया पर विद्युत जामवाल की फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस वायरल हो रहा है. ये एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल वैसा है जैसा फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान करते नजर आ रहे हैं. सामने वालों को चारों खाने चित्त करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर से रोलओवर करने की ये टेकनीक पठान के लीड हीरो ने भी आजमाई है. जहां ट्रेन में शाहरुख खान दुश्मनों को पटखनी देते दिख रहे हैं. दूसरी तरफ दीपिका भी गुंडों को टफ टाइम देते हुए यही एक्शन स्टेप्स फॉलो कर रही हैं.

Our beloved Action Star Vidyut Jammwal has made this stunt so effortlessly beautiful that it is borrowed in every action film🤩🤩

Loved the #PathaanTrailer

Waiting for it @iamsrk @deepikapadukone #VidyutJammwal #pathaan #ShahRukhKhan𓀠 #ShahRukhKhan #SRK𓃵 #DeepikaPadukone pic.twitter.com/hXtAlT9oxX