पठान लुक में स्नूकर खेलते नजर आए शाहरुख, चर्चा में फोटो का कैप्शन

शाहरुख खान इन दिनों बड़े पर्दे और सोशल मीडिया से नदारद चल रहे हैं. वह ट्विटर पर काफी कम एक्टिव रहते हैं और ऐसे में वह जब भी कुछ पोस्ट करते हैं वो चर्चा का मुद्दा जरूर बन जाता है. अब शाहरुख ने एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वह स्नूकर खेलते नजर आ रहे हैं. इस फोटो के साथ किंग खान ने एक अजीब-सा पोस्ट लिखा है, जिसमें वह पिंक कलर की बात कर रहे हैं.

शाहरुख ने लिखा अजीब पोस्ट

शाहरुख लिखते हैं - ''जब तक दुनिया में पिंक रंग है, तब तक यह दुनिया एक बेहतर जगह बनी रहेगी.'' अब आखिर इस बात से शाहरुख का मतलब क्या है यह बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं. हालांकि मुमकिन है कि शाहरुख ने सिर्फ फोटो के कैप्शन के तौर पर ही इसे लिखा हो और इसका कोई दूसरा मतलब ना हो, क्योंकि फोटो में शाहरुख खान की नजर भी पिंक बॉल पर ही जमी हुई है.

As long as there is pink in the world, it will always be a better place... pic.twitter.com/RyQm8ESUMW