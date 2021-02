गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर देख इम्प्रेस हुए शाहरुख खान, आलिया की तारीफ में किया ट्वीट

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर वीडियो बुधवार को रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का टीजर काफी दमदार है और इस पर फैन्स से लेकर सेलेब्रिटीज तक सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर दी हैं. सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी ट्विटर पर इस टीजर को शेयर करते हुए अपना रिएक्शन दिया है.

शाहरुख खान ने आलिया की फिल्म गंगूबाई के टीजर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "मैं एक अभिनेता के तौर पर हमेशा तुम्हारा काम देखता हूं 'छुटकी'. और ये वाला बहुत ज्यादा खास लग रहा है... और तुम... बहुत गैंग्सटर लग रही हो. मेरा बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए आलिया."

I always look forward to your work as an actor ‘little one’. And this one seems extremely special....and you....so Gangsta!!! All my love and wishes for the film. @aliaa08 https://t.co/ZPIIfWGQYs