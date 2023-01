पठान करने के लिए शाहरुख खान ने ली कितनी फीस, कितने समय में बनाई दमदार बॉडी? सुपरस्टार ने बताया

शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर चर्चा में हैं. सुपरस्टार 4 सालों के बाद बड़े पर्दे पर बतौर हीरो वापसी कर रहे हैं. इस बार शाहरुख का एकदम अलग अंदाज फैंस को देखने मिलेगा. अब शाहरुख खान रोमांटिक हीरो से उलट एक्शन हीरो के रूप में नजर आएंगे. लेकिन कमबैक से पहले शाहरुख अपने फैंस से बातचीत करने में लगे हैं. गुरुवार, 12 जनवरी को सुपरस्टार ने एक बार फिर #AskSRK सेशन ट्विटर पर किया. इस दौरान उन्होंने कई मजेदार सवालों के जवाब दिए.

शाहरुख खान ने कितनी ली फीस?

#AskSRK सेशन के दौरान शाहरुख खान से फैंस ने कई बढ़िया सवाल पूछे. एक यूजर ने सवाल लिखा, 'पठान के लिए कितनी फीस ली?' इसपर शाहरुख ने जवाब दिया, 'क्यों साइन करना है अगली फिल्म में?' दूसरे यूजर ने पूछा, 'सर कितने दिन में बॉडी बनाई आपने?' सुपरस्टार ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि इसमें 6 महीने का समय लगा था.'

डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और एक्टर आशुतोष राणा के बारे में भी शाहरुख खान से सवाल किए गए. सिद्धार्थ के बारे में उन्होंने कहा, 'उनके साथ काम करना काफी बढ़िया था. बहुत मजा आया.' आशुतोष के लिए शाहरुख ने कहा, 'वो बहुत बढ़िया एक्टर होने के साथ-साथ ज्ञानी और अंतरयामी भी हैं.'

किंग खान के परिवार को कैसा लगा पठान का ट्रेलर?

एक यूजर ने पूछा कि शाहरुख खान के घरवालों को फिल्म पठान का ट्रेलर कैसा लगा? इसपर सुपरस्टार ने जवाब दिया, 'अबराम को जेट पैक वाला सीक्वन्स पसंद आया. उसे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में जा सकता हूं.' एक और यूजर ने पूछा कि क्या शाहरुख के परिवार ने उनकी नई फिल्म को देखा है? इसके जवाब में उन्होंने बताया, 'फिल्म पर काम करने वाले तकनीशियनों के अलावा अभी किसी ने फिल्म नहीं देखी है.'

फिल्म पठान को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया संग अन्य स्टार्स ने काम किया है. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.