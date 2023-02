शाहरुख खान ने नयनतारा को किया Kiss, चेन्नई में साथ दिखे स्टार्स, वीडियो वायरल

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' रिलीज के बाद से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने में लगी हुई है. इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 900 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. शाहरुख संग फिल्म 'पठान' में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने काम किया है. एक तरफ 'पठान' धमाल मचा रही है तो दूसरी तरफ शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'जवान' की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं.

शाहरुख-नयनतारा दिखे साथ

फिल्म 'जवान' पर काम करने के लिए शाहरुख खान चेन्नई पहुंच गए हैं. शनिवार को शाहरुख और साउथ डायरेक्टर एटली को साथ में चेन्नई रवाना होते देखा गया था. अब चेन्नई से शाहरुख खान की की वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई हैं. इनमें किंग खान को एक्ट्रेस नयनतारा के साथ देखा जा सकता है. दोनों एक दूसरे को गुडबाय कहते नजर आ रहे हैं.

नयनतारा-किंग खान ने किया Kiss

एक फैन पेज से सामने आए वीडियो में शाहरुख खान और नयनतारा साथ नजर आ रहे हैं. शाहरुख एक कार में बैठे हैं और उनके चारों तरफ फैंस खड़े हैं. गाड़ी के बाहर नयनतारा हैं. शाहरुख गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और नयनतारा से मिलते हैं. किंग खान गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालते हैं और नयनतारा को गाल पर Kiss करके उन्हें गुडबाय बोलते हैं. वीडियो में शाहरुख खान ने ब्लैक टी-शर्ट और मैचिंग पैंट्स पहनी हुई है. साथ ही उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है.

1 more Exclusive Video: Welcome King 👑 @iamsrk in Namma #CHENNAI Nayanthara saying goodbye to SRK & King gave good bye kiss 🥹😭 Our #Chennai team reached to capture @iamsrk sir in our camera 📸 We clicked #ShahRukhKhan𓀠 while leaving at #Nayanthara ’s apartment in #CHENNAI pic.twitter.com/7trHm571eW

दोनों की दोस्ती पर दिल हारे फैंस

फैंस दोनों स्टार्स की दोस्ती को देख काफी खुश हो रहे हैं. कुछ फैंस का कहना है कि इसी को असली दोस्ती कहते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लेजेंड्स को एक दूसरे को गले लगाते देखना और किस करते देखना कितना प्यारा है.' दूसरे ने लिखा, 'चेन्नई में आपका स्वागत है सुपरस्तर.' शाहरुख का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलते देखा जा सकता है. फैंस उनके चारों तरफ हैं.

Exclusive: Welcome King 👑 @iamsrk in Namma #CHENNAI



We welcome our superstar & our Idol in our Hometown ❤️😍🥰🥺



Our #Chennai team reached to capture @iamsrk sir in our camera 📸 #ShahRukhKhan𓀠 clicked at #Nayanthara’s apartment in #CHENNAI pic.twitter.com/uVVglMUkiV