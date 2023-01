आधी रात होटल में किसे मिलने पहुंचे शाहरुख खान? फैन ने शेयर किया मोमेंट

शाहरुख खान अपनी नई फिल्म पठान जल्द ही रिलीज होने जा रही हैं. इस फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है. शाहरुख को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस बेकरार हैं. इस बीच शाहरुख खान को नोएडा के एक इवेंट में देखा गया. अब इस इवेंट से सुपरस्टार की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिनमें उन्हें कुछ लकी फैंस के साथ देखा जा सकता है.

शाहरुख ने की फैन ने मुलाकात

इवेंट के बाद शाहरुख खान ने ना सिर्फ फैंस के लिए समय निकाला बल्कि एक खास फैन से मिलने होटल भी पहुंचे. यहां उन्होंने फैन संग मुलाकात करने के साथ-साथ कई फोटोज भी खिंचवाईं. एक फैन ने शाहरुख खान से अपनी मुलाकात की फोटोज को ट्विटर पर शेयर किया है. शख्स का कहना ये भी है कि सुपरस्टार ने उसकी मुलाकात की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रात के 2 बजे अपने होटल बुलाया था.

तस्वीरों में शाहरुख खान को अपने फैन के साथ देखा जा सकता है. शख्स, शाहरुख को गाल पर किस कर रहा है. सुपरस्टार उसे गले भी गला रहे हैं. दोनों की खुशी तस्वीरों में साफ है. फैन ने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, 'थैंक यू शाहरुख खान, रात के 2 बजे समय निकालकर हमसे मिलने आने के लिए. कोई सुपरस्टार अपने फैंस के लिए वो नहीं करता, जो आप करते हैं. आपने हमें अपने होटल रूम में बुलाया और हमें अपना पूरा समय, अटेंशन और इज्जत दी. आपके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया. आपको देर रात परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं. लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं.'

Thank you @iamsrk For Taking Your Time out for us, 2:00 AM

No other superstar did this for their fans like you do, calling us inside your Hotel Room & giving Us Full Time, attention & respect.

Thank you for your blessings.



I am sorry to disturb you at late night, But I Love u. pic.twitter.com/q6Qbxa1geO