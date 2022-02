Shabana Azmi की भतीजी को कैब ड्राइवर ने आधी रात बीच सड़क पर उतारा, एक्ट्रेस ने लिया एक्शन

इन दिनों पब्ल‍िक ट्रांसपोर्ट का चलन काफी बढ़ गया है. लोग बेफ‍िक्र होकर ओला, ऊबर, रैप‍िडो जैसे ट्रांसपोर्ट मोड्स का इस्तेमाल करते हैं. लेक‍िन इनमें सफर करना हर बार सुरक्ष‍ित हो ऐसा नहीं है. इस बात का प्रमाण हाल ही में दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी की भतीजी मेघना ने दिया है. मेघना को मुंबई में एक बुरे कैब राइड का अनुभव झेलना पड़ा, जिसपर शबाना ने ट्वीट क‍र एक्शन लिया है. उनके ट्व‍िट्स से साफ पता चलता है शबाना बेहद नाराज हैं.

क्या है मामला?

शबाना आजमी की 21 साल की भतीजी मेघना ने मुंबई में एक कैब राइड बुक की थी. लेक‍िन कैब वाले ने मेघना को बीच रास्ते उतार दिया. इसके बाद मेघना को दो घंटे पैदल चलकर अपने घर जाना पड़ा. कैब ड्राइवर की इस गैर-जिम्मेदार हरकत से नाराज मेघना ने फेसबुक पर यह घटना साझा की.

उन्होंने पूरी घटना का बखान करते हुए लिखा- 'लोवर पटेल से अंधेरी वेस्ट के लिए मैंने ओला राइड बुक की. कैब ड्राइवर ने राइड स्वीकार कर ली और मुझे पिक करने आ गया. अभी पांच मिनट ही हुए थे कि उसे एहसास हुआ कि बहुत ट्राफ‍िक है और उसे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, तो उसने दादर पुल के बीच मुझे उतर जाने को कहा. रात काफी हो चुकी थी. इसल‍िए दूसरी कैब नहीं मिल रही थी. मुझे पुल से नीचे उतरना पड़ा और दादर मार्केट पैदल पार करना पड़ा. मुझे अपने घर पहुंचने में दो घंटे लग गए.'

Kendall Jenner की ब्रालेस मिरर सेल्फी ने बढ़ाया टेम्प्रेचर, दो दिन पहले शेयर की थी न्यूड फोटो

Im sorry this is not a satisfactory https://t.co/fjZhJJDc0h should take action against the driver Mustakin Khan +91 99670 80789 who made a 21 yr old girl get down half way before her destination late at night because he was getting late !!! https://t.co/6l8boAKnw2