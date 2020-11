सारा अली खान की फिल्म को डिसलाइक करने की तैयारी, ट्विटर पर हो रहीं ट्रेंड

सारा अली खान और वरुण धवन स्टारर फिल्म कुली नंबर 1 की रिलीज डेट का ऐलान किया जा चुके है. साथ ही यह भी बताया गया है कि 28 नवम्बर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. ऐसे में फिल्म के साथ-साथ हीरोइन सारा अली खान धड़ल्ले से ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं.

ट्रोल हो रहीं सारा अली खान

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैन्स और चाहनेवाले सारा अली खान को गलत शब्द कहकर ट्रोल कर रहे हैं और उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं. इतना ही नहीं सारा अली खान के नाम पर ढेरों मीम्स और जोक्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कई यूजर्स इस फिल्म के ट्रेलर को डिसलाइक करने के बारे में बात कर रहे हैं तो कई मजाक उड़ा रहे हैं. तमाम यूजर्स कुली नंबर 1 के ट्रेलर को डिसलाइक करने की तैयारी वैसे कर चुके हैं. यूजर्स का कहना है कि सारा के खिलाफ अभी भी ड्रग्स का केस चल रहा है उनकी फिल्म कैसे आ सकती है. कुछ का कहना है कि सारा ने सुशांत को धोखा दिया है. वही कई का कहना यह भी है कि वह सारा की फिल्म को आलिया भट्ट की सड़क 2 से ज्यादा बड़ा फ्लॉप होते देखना चाहते हैं.

#SaraAliKhan #CoolieNo1 trailer to be launched on 28th November Meanwhile public are like: pic.twitter.com/IlYS77H4u9 — Ssrfan (@Ssrfan478780364) November 26, 2020

#CoolieNo1 trailer is going to release and we all know what we have to do SSRians !! Sara Ali Khan cheated Sushant and alleged him as a druggie infront of NCB remember it ... #CBINameSSRKillers #SaraAliKhan — Anwesha Pandey ( SSRian )💞♥️ (@I_am_SSRian) November 26, 2020

Sara Ali Khan still being investigated by NCB in relation with SSR case but producers releases her movie in market



We have to make this 2nd biggest flop movie after Sadak2 #CBINameSSRKillers #BoycottBollywood #SaraAliKhan #VarunDhawan #CoolieNo1 #BoycottCoolieNo1 pic.twitter.com/g9R2Mcmoz2 — Nitika Singh🦋 (@itsNitikaSingh) November 26, 2020

देखें: आजतक LIVE TV

बता दें कि वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 क्रिसमस 2020 को रिलीज होगी. इस फिल्म को 25 दिसम्बर को अमेजन प्राइम वीडियोज पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर 28 नवम्बर को आएगा. फैन्स को लम्बे समय से इस फिल्म का इंतजार था. कुली नंबर 1, गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर 1995 में आई इसी नाम की फिल्म का रीमेक है. इस फिल्म को डायरेक्टर डेविड धवन ने बनाया है.